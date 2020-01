Napoli | il presidente della Corte d’Appello | Mancano magistrati e cancellieri

Giorgio Corbelli arrestato : chi è l’ex presidente del Napoli e condanna : Giorgio Corbelli arrestato: chi è l’ex presidente del Napoli e condanna L’ex presidente del Napoli, società oggi guidata da De Laurentiis, Giorgio Corbelli è stato arrestato. Si trovava agli arresti domiciliari dove stava scontando una prima condanna ma, come riferito dal Giornale di Brescia, è stato condotto in carcere dopo che è diventata definitiva una condanna del Tribunale di Milano. Chi è Giorgio Corbelli, le ...

GeVi Napoli - il presidente Federico Grassi : “Massimo impegno per il finale di stagione” : GeVi Napoli, il presidente Federico Grassi: “Massimo impegno per il finale di stagione”. Biglietti in vendita per la partita con Bergamo. Il presidente della GeVi Napoli, Federico Grassi, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Con Treviglio è stata una partita storta. Purtroppo abbiamo dovuto affrontare la trasferta senza coach Sacripanti colpito da un attacco influenzale. Per giunta dopo pochi ...

L’ex presidente del Napoli Giorgio Corbelli in carcere a Brescia : condannato per reati fiscali : Giorgio Corbelli, ex patron del Napoli calcio e di Telemarket, è in carcere a Brescia per scontare una condanna, diventata definitiva, per reati fiscali commessi quando era presidente di Finarte, casa d'aste che era quotata in Borsa e fallita nel 2012. I carabinieri lo hanno prelevato ieri dalla sua villa a Maddalena, nel Bresciano, e l'hanno portato nel penitenziario Canton Mombello. L'ex presidente della società partenopea dovrà presto ...

Al San Paolo una targa in ricordo di Roberto Fiore Presidente del Calcio Napoli : Sarà collocata all’ingresso della Tribuna Posillipo dello Stadio San Paolo la targa in ricordo di Roberto Fiore, Presidente del Calcio Napoli dal 1964 al 1967. La cerimonia domani 24 gennaio ore 12,00. Venerdì 24 gennaio, nel corso di una cerimonia in programma alle ore 12.00, sarà collocata sul muro di uno degli accessi agli spalti nella Tribuna Posillipo dello Stadio San Paolo una targa in ricordo di Roberto Fiore, Presidente del Calcio ...

Napoli - Fiola nuovo Presidente Unioncamere Campania : Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Oggi il Presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola, è stato eletto, per acclamazione, alla presidenza di Unioncamere Campania, succedendo ad Andrea Prete. Unioncamere Campania è l’associazione delle cinque camere di commercio campane e dà voce ad un sistema produttivo di oltre 500.000 imprese operanti in tutti i settori. “Con rinnovato entusiasmo assumo questo nuovo e autorevole ruolo”,- ...

Tribunale di Napoli - ?Elisabetta Garzo è il nuovo presidente : è la prima donna : Elisabetta Garzo è il nuovo presidente del Tribunale di Napoli, prima donna a ricoprire questo incarico. La sua nomina è stata votata all'unanimità dal plenum del Consiglio...

Una targa al San Paolo per l’ex presidente del Napoli Roberto Fiore : Venerdì, a mezzogiorno, allo Stadio San Paolo, verrà collocata, sul muro di uno degli accessi agli spalti nella Tribuna Posillipo, una targa in ricordo di Roberto Fiore, presidente del Calcio Napoli dal 1964 al 1967. L’iniziativa nasce da un’idea del giornalista Marcello Pelillo, autore di un libro sulla figura di Fiore. Alla cerimonia interverranno, oltre all’assessore comunale allo Sport Ciro Borriello, i familiari di Roberto ...

Napoli - il presidente dell’Asìa : Rifiuti - la crisi è superata. Gli ingombranti? Non sono un problema nostro : “La città non è in ginocchio, si è alzata come si è alzata Asia. La crisi è di fatto superata”. Così Maria De Marco, presidente dell’azienda di igiene urbana del Comune di Napoli, sulla situazione della città e sulle difficoltà nella raccolta dei Rifiuti riscontrate a ridosso delle festività natalizie. In strada “non ci sono tonnellate ma quintali”, precisa, sottolineando che “c’è un’invasione di ...

Francesco Schillirò confermato presidente del Panathlon Napoli : Alla guida del Panathlon Napoli è stato confermato, per il terzo mandato consecutivo, il professore Francesco Schillirò. Lo scorso giovedì 16 gennaio, presso il Club Nautico della Vela di Napoli, si è svolta l’assemblea elettiva del Panathlon Club Napoli per il biennio 2020\21. Alla guida della sezione partenopea dell’associazione benemerita del Coni è stato confermato, per il terzo mandato consecutivo, il professore Francesco Schillirò. Nel ...