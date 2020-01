LIVE Olimpia Milano-Bayern Monaco 53-66 basket, Eurolega 2020 in DIRETTA: tedeschi avanti a fine terzo quarto (Di giovedì 30 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 58-66 ROOOOOLL! TRIPLAAAAA 55-66 Facili due punti al tabellone di Rodriguez. FINISCE IL TERZO QUARTO! O/2 per il centro del Bayern, che resta comunque avanti di tredici punti quando manca un quarto alla fine della partita. Due liberi per Lessort proprio sulla sirena della fine del quarto. 53-66 1/2 anche per Nedovic. 52-66 Un solo libero di Barthel. 26 secondi alla fine del quarto. 52-65 Due liberi di Sisco. 52-63 Coast to coast di Nedovic. 50-63 Dentro anche il libero supplementare dell’americano. 49-63 Tarczewski segna con il fallo di Lessort. Altra palla persa dal Bayern. 47-62 Tripla di Micov e subito timeout del Bayern. Tre minuti a fine terzo quarto. 44-62 Altri due di Gudaitis in penetrazione. Messina prova a scuotere i suoi. 42-60 Nedovic con una bella penetrazione. Altre due triple facili sbagliate da Nedovic e Sykes. 40-60 ... oasport

