Libia, Di Maio: “La tregua è fragile ma non manderemo i militari a combattere con una delle due parti. L’embargo deve essere rispettato e i centri di detenzione vanno chiusi” (Di giovedì 30 gennaio 2020) “La stabilizzazione della Libia è un nostro interesse nazionale: per la minaccia terroristica, per il problema migratorio e per la questione energetica. Attualmente sul terreno la situazione vede una tregua fragile. Le due parti mantengono le posizioni, ma allo stesso tempo abbiamo delle violazioni. Alcune sono drammatiche, come il bombardamento di una scuola e la morte di 4 bambini, altre che non hanno prodotto effetti”. E’ quanto ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel corso di un’audizione nelle Commissioni III e IV del Senato a proposito della crisi libica. “Stiamo lavorando – aggiunge – ad una tregua che possa evitare una guerra di strada per strada a Tripoli, perché è impossibile gestire una città da 3 milioni di abitanti con duemila uomini. Haftar dovrebbe sapere che entrare a Tripoli non significa vincere nessuna guerra, ma ... lanotiziagiornale

