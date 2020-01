Hacker attaccano 42 server dell’ONU, sconosciuta l’entità dei danni (Di giovedì 30 gennaio 2020) Lo scorso mese di luglio un sofisticatissimo attacco Hacker ha colpito 42 server dell’ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite), sparsi tra gli uffici di Vienna e Ginevra, ma i team di sicurezza interni se ne sono accorti solo il 30 agosto. A rivelarlo è stata la testata The New Humanitarian, dopo essere entrata in possesso di un report riservato e destinato unicamente alla circolazione interna. Contattate da Associated Press le Nazioni Unite hanno confermato l’accaduto tramite un portavoce, tuttavia l’attacco non è mai stato rivelato pubblicamente, mettendo così a rischio, secondo alcuni esperti della protezione dei dati, anche i dati e gli individui di altre organizzazioni. L’attacco, il più grande mai subito dall’organizzazione, è risultato così sofisticato da suggerire che si sia trattato di un’operazione di spionaggio a tutti gli effetti, ... ilfattoquotidiano

Hacker iraniani attaccano sito americano : spunta Trump preso a pugni – FOTO : Hacker iraniani hanno attaccato il sito del Governo americano: spunta un fotomontaggio con Dunald Trump preso a pugni e c’è un ulteriore messaggio chiaro per gli USA. Cresce ora dopo ora la tensione tra gli Usa e il Medio Oriente. Dopo i missili lanciati a Baghdad, ora si registra anche un attacco Hacker nei confronti […] L'articolo Hacker iraniani attaccano sito americano: spunta Trump preso a pugni – FOTO proviene da ...

