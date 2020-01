Governo, al via vertice di maggioranza su cronoprogramma riforme. Conte lancia “agenda 2023”: “Il Paese aspetta risposte” (Di giovedì 30 gennaio 2020) E’ iniziato intorno alle 19 a Palazzo Chigi il vertice convocato dal premier Giuseppe Conte per avviare il confronto nel Governo sul cronoprogramma della “fase 2” dell’esecutivo. Al tavolo siedono i capi delegazione dei quattro partiti di maggioranza: per il M5s Alfonso Bonafede; per il Pd Dario Franceschini; per Leu Roberto Speranza; per Italia viva Teresa Bellanova. Il presidente del Consiglio, intervenendo dalla Bulgaria nel pomeriggio, aveva parlato della necessità di accelerare e ricordato come, tra i temi prioritari da discutere, intende partire dal rilancio dell’occupazione. Poi, a vertice in corso, ha scritto su Twitter lanciando l’hashtag Agenda 2023, facendo intendere che l’obiettivo è quello di programmare il lavoro fino alla fine della legislatura: “È iniziato il confronto con le forze di maggioranza per rilanciare l’azione di ... ilfattoquotidiano

