«Gay? Meglio un figlio normale» (Di giovedì 30 gennaio 2020) Sergio Divina, presidente leghista del consiglio di amministrazione del Centro culturale Santa Chiara di Torino, ha dato ieri un bello spettacolo di sé in quinta commissione legislativa ripetendo quanto detto qualche anno fa, quando era senatore a La Zanzara: «Ho due figli, un maschio e una femmina, e per fortuna sono eterosessuali. Se fossero Gay mi dispiacerebbe molto, ma dovrei accettarlo. Un figlio te lo tieni in quel modo, anche se fosse un delinquente, ti tieni anche un figlio deficiente e cretino. Ogni famiglia ha le sue disgrazie» Le parole di Divina sono state rilanciate su Facebook da Paolo Ghezzi, capogruppo di Futura, e Divina, per tutta risposta, ha definito la vicenda “un’imboscata”: «Il gesto di Ghezzi — ha sostenuto ilpresidente del Santa Chiara al termine della riunione secondo il Corriere Trentino — è stato molto scorretto. Abbiamo parlato per ben ... nextquotidiano

