Fugge in scooter dai vigili e poi li aggredisce: era senza patente e assicurazione (Di giovedì 30 gennaio 2020) senza casco e a folle velocità, non si ferma all'alt e scappa sui marciapiedi rischiando di travolgere i pedoni. Fermato, aggredisce anche gli agenti che lo avevano bloccato. Un 43enne dei Quartieri Spagnoli è stato così arrestato e processato per direttissima, dove è stato condannato ad 1 anno e 2 mesi di reclusione. fanpage

varesenews : Scippo nel parcheggio di villa Gonzaga, il ladro fugge in scooter -