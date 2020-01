Fine vita, la Corte d’Assise: «Dj Fabo decise in autonomia. Solo allora Cappato lo aiutò» (Di giovedì 30 gennaio 2020) La Corte d’Assise di Milano ha depositato le motivazioni con cui lo scorso 23 dicembre ha assolto Marco Cappato dall’accusa di aiuto al suicidio. La condotta di Cappato, secondo la Corte, esclude l’agevolazione al suicidio nei riguardi di Dj Fabo nel febbraio 2017. Il collegio della prima Corte d’Assise, presieduto da Ilio Mannucci Pacini, ricostruisce come l’intervento della Corte Costituzionale abbia stabilito che per poter decidere rispetto alla non punibilità è necessaria la presenza di una patologia irreversibile e la volontà del soggetto espressa in modo «chiaro e univoco». Condizioni che in questo caso si sarebbero verificate. «Le emergenze istruttorie hanno (…) dimostrato che Marco Cappato ha aiutato Fabiano Antoniani a morire, come da lui scelto, Solo dopo aver accertato che la sua decisione fosse stata autonoma e consapevole», si legge nella ... open.online

