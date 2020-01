Elettrificazione tratte, Ricciardi: “Lavoratori rischiano trasferimento e cassa integrazione” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “Mi giunge notizia che domani sia prevista una riunione tecnico-operativa sull’Elettrificazione delle tratte: siccome le decisioni che scaturiranno potrebbero interessare il futuro di 120 lavoratori dell’indotto ferroviario sannita che opera nella manutenzione, ritengo doveroso tenere alto il livello di attenzione sulla questione“. Lo comunica la senatrice del M5S Sabrina Ricciardi, componente della commissione Trasporti a Palazzo Madama. “A breve le tratte Campobasso-Roma e Benevento-Avellino-Salerno verranno elettrificate. I lavori per la trasformazione – spiega la Ricciardi – necessitano di almeno 4 anni per la prima tratta e 6 mesi per la seconda. Questo comporterà una sensibile diminuzione dei treni che transiteranno per la città di Benevento. Ma il vero problema è un altro: dal momento che sulla linea ... anteprima24

