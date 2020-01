Blake Lively vittima di body shaming a tre mesi dal parto (Di giovedì 30 gennaio 2020) Non c’è maggiore soddisfazione, per i “leoni da tastiera”, soprattutto femminili, che aspettare la varco la bellissima di turno, attrice, cantante, personaggio famoso in generale, di ritorno da gravidanze o periodi personali difficili, e attaccarla per qualche imperfezione estetica acquisita. Che nel caso del parto si traduce quasi sempre in forme più morbide e dolci. Si chiama in gergo body shaming ed è uno dei mali moderni. In rete e non solo. Ne sa qualcosa Blake Lively, meravigliosa attrice lanciata da “Gossip Girl“, oggi moglie di Ryan Reynolds e mamma felice di tre bambine, partorite rispettivamente nel 2014, 2016 e 2019. La bionda attrice, a soli 4 mesi dal parto, è apparsa raggiante e felice sul red carpet del suo film in uscita Rhythm section accanto a Jude Law. Fasciata in un meraviglioso abito di velluto nero firmato Dolce&Gabbana, Blake ... dilei

