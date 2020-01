Belluno, giocatrice di rugby 18enne muore una settimana dopo un intervento: disposta autopsia (Di giovedì 30 gennaio 2020) disposta l'autopsia per capire le cause che hanno portato al decesso di Lisa Collazuol, una ragazza di diciotto anni residente in Alpago che ha perso la vita nella mattinata di mercoledì. Studentessa di Scienze Umane a Vittorio Veneto e giocatrice di rugby, Lisa sarebbe dovuta tornare a scuola proprio nella mattinata di ieri dopo aver terminato un breve periodo di convalescenza dovuto a un intervento chirurgico a cui si era sottoposta la settimana scorsa. fanpage

