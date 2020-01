Tiberio Timperi denunciato dal Codacons: “La sua era una frase razzista e offensiva per i calabresi” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tiberio Timperi è stato denunciato dal Codacons per un episodio verificatosi sabato mattina nel corso della sua trasmissione "Uno mattina in famiglia". Il conduttore si sarebbe espresso in maniera infelice, parlando con un telespettatore calabrese intento a rispondere alla domande di un quiz. Il Codacons ha dichiarato: "la frase di chiaro stampo razzista che costituisce un'offesa per i cittadini calabresi" fanpage

Noovyis : (Tiberio Timperi offende i calabresi a Uno Mattina in Famiglia: il Codacons lo denuncia) Playhitmusic - - Mario82673246 : Quandi l'ignoranza non ha confini... Uno Mattina, Tiberio Timperi al concorrente calabrese: «Se non ti aiutiamo, fa… - BlitzQuotidiano : Uno Mattina in Famiglia, Tiberio Timperi al calabrese: “Se non ti aiutiamo finiamo a fare piloni della Sa-Rc”… -