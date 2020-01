Super Bowl 2020: dove e quando si gioca la finalissima della NFL (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Super Bowl 2020: dove e quando si gioca la finale NFL Nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2020 negli Stati Uniti, per la precisione all’Hard Rock Stadium di Miami (Florida), si gioca il Super Bowl 2020: San Francisco 49ers contro Kansas City Chiefs. La finale della NFL, il massimo campionato statunitense di football americano, sarà – come sempre – un grande show di sport ma non solo. L’evento, seguito da 130 milioni di statunitensi e venduto in tutto il mondo (Italia compresa), avrà il tradizionale Halftime Show: durante l’intervallo andrà in scena uno spettacolo musicale. Quali saranno i cantanti del Super Bowl 2020? Il concerto sarà tenuto da Jennifer Lopez e Shakira: le due cantanti latino-americane sono state ingaggiate dagli organizzatori (ricordiamo che non è previsto un compenso per queste prestazioni), si preannuncia dunque una performance davvero stellare ... tpi

