Scontro Izzo-Circelli: uno spettacolo indegno che Avellino non merita (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiAvellino – Sembrava tutto risolto, sembrava che la crisi iniziale si fosse conclusa con l’ingresso dei due soci che avevano ridato speranza a una piazza intera, vogliosa di ritornare nel calcio che conta e seppure ciò non fosse stato possibile, vivere almeno un presente fatto di pochi patemi. E invece la soluzione trovata per ridare fiato all’Avellino si sta trasformando in un incubo nel vero senso della parola. Stracci che volano da una parte e dall’altra, due soci che viaggiavano a braccetto e che adesso, stando alle indiscrezioni, starebbero alla ricerca di fondi per acquisire l’intero pacchetto di maggioranza. Il direttore generale Nello Martone che ha sviluppato il processo legato a questa cordata (dovrebbe bastare solo questo per la riconoscenza di aver creato almeno uno spiraglio di luce, ma nel calcio la riconoscenza non ... anteprima24

