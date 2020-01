Sci, ragazza in costume invade pista e taglia traguardo: ecco chi è – VIDEO (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Sci, ragazza in costume invade pista e taglia traguardo: ecco chi è nel VIDEO che sta facendo in queste ore il giro del mondo. Si chiama Kinsey Wolanski e aveva già fatto qualcosa di simile nel corso della finale di Champions League dello scorso anno. La 23enne californiana, infatti, si è resa protagonista di un’incredibile … L'articolo Sci, ragazza in costume invade pista e taglia traguardo: ecco chi è – VIDEO proviene da www.inews24.it. inews24

TutteLeNotizie : Coppa del Mondo di sci, ragazza in costume da bagno invade la pista e taglia il traguardo… - Noovyis : (Coppa del Mondo di sci, ragazza in costume da bagno invade la pista e taglia il traguardo: “beffato” l’azzurro Vin… - ilfattovideo : Coppa del Mondo di sci, ragazza in costume da bagno invade la pista e taglia il traguardo: “beffato” l’azzurro Vina… -