Morte Kobe Bryant: la decisione della Nike sui prodotti ‘Kobe’ (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La Nike, sarebbe in procinto di ritirare i prodotti a marchio ‘Kobe’, da tutti gli store online, ma potrebbe lanciare una speciale edizione celebrativa Un esempio di scarpa ‘Kobe’ (Fonte foto: dickssportinggoods.com) La notizia, sarebbe stata comunicata momentaneamente, solo da ESPN, e riguarda le valutazioni che Nike, casa produttrice di indumenti sportivi, starebbe facendo in merito ai prodotti che portano il nome dell’ormai compianto, Kobe Bryant, morto in uno schianto di elicottero su cui tutt’oggi si indaga. Intanto per ora, sono 4 i corpi identificati sul luogo dell’accaduto. Kobe, faceva parte della grande famiglia, della casa che porta il nome della dea della vittoria, così come tantissimi grandi sportivi, che ne fanno ancora oggi da testimonial. Tra loro, Cristiano Ronaldo, Rafa Nadal e Tiger Woods. Per ... chenews

