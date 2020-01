Lodi, assalto portavalori: le immagini delle auto bruciate. VIDEO (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Hanno dato alle fiamme diversi autoveicoli in modo da rallentare un portavalori che volevano assaltare. Ma il piano è fallito. In queste immagini diffuse dalla Polizia di Stato le carcasse delle auto incendiate ieri sera poco dopo le 23, nelle corsie nord e sud dell'A1 all'altezza di Lodi Vecchio, per cercare di bloccare e rapinare un furgone blindato portavalori del Gruppo Battistolli, che era scortato da altri due veicoli-staffetta. Il blocco di fuoco con le auto in fiamme è stato creato 2/3 chilometri prima rispetto a dove i rapinatori avrebbero voluto fermare i tre mezzi. Più precisamente, sull’autostrada A1 carreggiata sud tra il km 11 e il km 17,300 tra i territori di Cerro al Lambro e Lodi Vecchio. Successivamente, una volta realizzato che l’assalto era fallito, i banditi hanno creato un ulteriore muro di fuoco con mezzi bruciati per cercare di rallentare l'arrivo delle ... tg24.sky

Agenzia_Ansa : Tentato assalto ad un #portavalori sulla #A1 all'altezza di Lodi Vecchio: Auto date alle fiamme e chiodi sulla carr… - repubblica : Auto in fiamme su A1 all'altezza di Lodi Vecchio, tentato assalto a portavalori [aggiornamento delle 06:52] - Agenzia_Ansa : Tentato assalto a un portavalori sull'A1 in provincia di Lodi -