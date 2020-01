Kobe Bryant, pubblicato l’audio dell’ultima conversazione radio con il pilota (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Dopo il tragico incidente aereo a Calabasas, in California, che ha causato la morte di 9 persone, tra cui la leggenda della NBA, Kobe Bryant e sua figlia Gigi, 13 anni, è stato reso pubblico l’audio delle ultime comunicazioni tra il pilota Ara Zobayan e i controllori del traffico aereo. La prima ipotesi che le autorità hanno preso in considerazione sulle cause dell’incidente di Calabasas, in California, è stata la “mancanza di visibilità a causa della nebbia”. È stato riferito che il pilota Ara Zobayan aveva ricevuto un’autorizzazione speciale per volare in condizioni di nebbia considerata “pericolosa”, chiamata SVFR (Regole speciali di volo a vista). Sotto l’autorizzazione SVFR, i piloti possono volare in condizioni meteorologiche peggiori di quelle ... bigodino

