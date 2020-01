Kobe Bryant, il mistero della profezia sulla morte in un tweet del 2012 (Di mercoledì 29 gennaio 2020) In queste ore, mentre il mondo piange ancora la tragica scomparsa di Kobe Bryant, morto insieme ad altre otto persone tra cui la figlia 13enne, un tweet risalente al 2012 è diventato improvvisamente virale. E non potrebbe essere altrimenti, visto che si tratterebbe di una vera e propria profezia, che ora sta dividendo i massimi esperti di Twitter. «Kobe morirà in uno schianto in elicottero», si legge in un tweet, datato 13 novembre 2012 e pubblicato dall’utente @dotNoso. Il tweet, in poco più di due giorni, ha ampiamente superato quota 333mila like e 170mila retweet. Mentre molti utenti hanno scherzato, chiedendo all’utente di ‘predire’ piacevoli situazioni future, @dotNoso, nelle ultime ore, si è limitato a commentare così, in ‘risposta’ al suo stesso tweet: «C***o. Mi dispiace. C***o, c***o, c***o». Molti, però, hanno provato a vederci chiaro, ... attualitavip.myblog

