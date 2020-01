Gigi Sartor, condannato per maltrattamenti e calcioscommesse: il raccontò dell’esperienza in carcere (Di giovedì 30 gennaio 2020) Luigi Sartor nasce a Treviso il 30 gennaio 1975. Cresciuto nelle giovanili del Padova, passa alla primavera della Juventus, con cui debutta in Serie A contro la Fiorentina realizzando un’autorete. Diventa il più giovane esordiente della Juventus nelle Coppe europee. Nell’estate successiva è ceduto alla Reggiana. Nel corso della sua lunga carriera ha vestito anche le maglie di Vicenza, Inter, Parma, Roma, Ancona, Genoa, Sopron, Verona e Ternana. Due presenze in Nazionale, un oro agli Europei Under 21 in Spagna nel 1996 e tre Coppe Uefa in bacheca: è l’unico calciatore italiano ad averle vinte giocando con tre squadre diverse (Juventus, Inter e Parma). Inoltre è uno dei tre calciatori (con Radamel Falcao e Marko Marin) ad averne vinte due consecutive con due club differenti (Inter e Parma). Il 19 dicembre 2011 viene arrestato a Parma a seguito dell’inchiesta “Last ... calcioweb.eu

Gigi Sartor Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Gigi Sartor