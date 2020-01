FORMAZIONI Inter Fiorentina: tridente per Conte, c’è Chiesa (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2019/20: FORMAZIONI Inter Fiorentina Ecco gli schieramenti ufficiali di Inter-Fiorentina, match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2019/2020. Inter (3-4-1-2): Handanovic; Godin, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Vecino, Barella, Young; Sanchez; Lukaku, Lautaro. All. Conte. Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Badelj, Dalbert; Vlahovic, Chiesa. All. Iachini. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

DiMarzio : ??#CoppaItalia, le probabili formazioni per #Inter-#Fiorentina - _SiGonfiaLaRete : Coppa Italia, le formazioni ufficiali di #InterFiorentina - interliveit : #CoppaItalia - Le formazioni UFFICIALI di #InterFiorentina -