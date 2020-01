Federer-Djokovic orario e tv, Semifinale Australian Open 2020: programma, data e streaming (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Giovedì 30 gennaio, non prima delle 09.30, il serbo Novak Djokovic e lo svizzero Roger Federer si affronteranno in una grande Grande Classica del tennis mondiale, Semifinale in questo caso degli Australian Open 2020. Sul campo della Rod Laver Arena si affronteranno il sette volte vincitore dello Slam Australiano, opposto al sei volte trionfatore a Melbourne. Una sfida tra titani, giunta al 50° episodio della saga. L’ultimo incrocio in uno Slam è stato l’atto conclusivo di Wimbledon, con quel successo al quinto set di Nole che a Roger tanto ha fatto soffrire. Sofferenza che l’elvetico sta patendo anche in queste ore: il risentimento all’inguine dopo il successo al quinto contro Tennys Sandgren potrebbe rappresentare qualcosa di più di un semplice contrattempo. Ci si augura che il fuoriclasse di Basilea sappia superare questo problema e possa presentarsi al meglio ... oasport

