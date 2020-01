È Stato Ritrovato il Cane Soccorritore Disperso sui Ghiacciai, Era Scomparso da 16 Giorni (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Una bellissima notizia quella del ritrovamento del Cane Soccorritore che era Scomparso il 12 Gennaio, da quel giorno non si avevano più notizie, fino a quando il pastore belga è Stato Ritrovato, si tratta di un Cane femmina il cui nome è Malice specializzato nella ricerca di vittime delle valanghe. La bella notizia è che il Cane è vivo ed è Stato Ritrovato, ma purtroppo è molto debilitato a causa del freddo e della fame e sul corpo si evidenzia qualche ferita. La bestia ha vagato per Giorni con temperature sotto i 25 gradi percorrendo circa 3000 metri. I tempi di riabilitazione saranno abbastanza lunghi ha dichiarato la guida alpina Lucio Trucco, tecnico del soccorso, il quale sostiene che il Cane non si era mai allontanato dal Team, si presume che abbia seguito un odore particolare motivo per cui Malice si è spinta lontana fino a perdere l’orientamento. Dopo lunghi Giorni di ... youreduaction

