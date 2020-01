Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme in tv? Spunta un retroscena (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Stefano De Martino e Belen Rodriguez insieme in tv… dalla loro casa? L’ultima indiscrezione Secondo un rumor lanciato dal settimanale Chi, Belen e Stefano De Martino tornano in tv insieme per un nuovo progetto. La coppia amata e molto seguita sarebbe in procinto di aprire le porte di casa a favore di telecamera, per la registrazione di una sitcom familiare. Della sitcom si era già parlato mesi fa, quando Carlo Freccero, ex direttore di Rai2, aveva pensato a questo come una sorta di Casa Vianello, essendo due ossessionati da Instagram che si lasciano e si prendono continuamente. Secondo Chi, Belen Rodriguez e Stefano De Martino sarebbero pronti per mostrare al grande pubblico momenti autentici di vita privata mai svelati prima. In attesa di saperne di più sul nuovo e inedito progetto, Stefano De Martino torna in tv a marzo con la nuova edizione di Made in Sud, in prima serata ... lanostratv

