Assalto a furgone portavalori: chiusa l’A1 per barriere di fuoco (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Assalto a furgone portavalori: chisa l’A1 per barriere di fuoco nel tratto tra Lodi e Milano Scene da film hollywoodiano sull’Autostrada del Sole durante la notte. Un gruppo di rapinatori ha sferrato l’Assalto ad un furgone portavalori sul tratto di strada tra Lodi e Milano. A sorprendere è il modo in cui tale tentativo è … L'articolo Assalto a furgone portavalori: chiusa l’A1 per barriere di fuoco proviene da www.inews24.it. inews24

