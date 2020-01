Amici, Jacopo rimprovero pesante: “Chi ti salva adesso?” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Anna Pettinelli mette in guardia Jacopo Ottonello ad Amici 2020: ecco cos’è successo Jacopo Ottonello ha deluso Anna Pettinelli durante l’ultima puntata del sabato andata in onda. Ha fatto un’esibizione che ha lasciato molto a desiderare e la professoressa – nonostante stravedi per lui – gli ha immediatamente detto che è stato un disastro. Jacopo … L'articolo Amici, Jacopo rimprovero pesante: “Chi ti salva adesso?” proviene da Gossip e Tv. gossipetv

martaxxofficial : RT @twxhddlstn: Jacopo è la persona più umile e più bella di Amici di questo anno, dite quello che volete. È una piccola anima stupenda e m… - 7princ_8 : Prove di Devila, Martina e Francesca, mettiamo Karina e abbiamo fatto tombola! Amici continua a leggere Twitter (Ja… - GFucci58 : RT @lasolitastronza: “Trattengo il fiato” ormai una certezza ad Amici Jacopo stai attento a ciò che farai (anche se non batterai Michelino,… -