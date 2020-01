Agrigento : morta per malaria - per autopsia nominato anche un infettivologo (2) : (Adnkronos) – L’Asp di Agrigento ieri aveva così commentato in una nota: ‘La signora si presentava presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Agrigento il giorno 15.01.2020 e registrata in triage alle ore 11:41, in codice verde, per ‘riferito stato influenzale. La paziente riferisce di essere stata in Africa qualche giorno fa”. Visitata alle ore 15:35, presentava febbre ed eseguiva esami di laboratorio ...

Loredana - morta di malaria dopo un viaggio in Nigeria : la Procura di Agrigento apre un’inchiesta : La Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento contro ignoti, per la morte di Loredana Guida, giornalista e insegnante di 44 anni, deceduta per malaria dopo essere stata in viaggio a Lagos, in Nigeria. La famiglia ha infatti presentato un esposto chiedendo di fare luce su eventuali responsabilità del personale medico. Rinviato il funerale, in programma oggi: disposta l'autopsia.Continua a leggere

Agrigento - donna di 44 anni morta per malaria dopo un viaggio in Africa : Una terribile notizia è giunta in queste ultime ore di oggi, 28 gennaio 2020, dalla Sicilia. La scorsa notte ad Agrigento una donna di 44 anni è morta a causa della malaria. Loredana Guida, così si chiamava, avrebbe contratto la malattia dopo un viaggio in Africa. Prima della partenza l’insegnate e giornalista si era sottoposta anche alla profilassi antimalarica. La donna prima di spegnersi è stata ricoverata in coma per una settimana ...

Agrigento : assessore Salute - 'ho disposto acquisizione cartelle cliniche morta per malaria' : Palermo, 28 gen. (Adnkronos) - "Ho disposto l’acquisizione delle cartelle della paziente deceduta ad Agrigento. Dai primi approfondimenti, dei quali verrà resa informativa all’Autorità Giudiziaria, emergono con chiarezza le procedure seguite. Non voglio aggiungere altro, in attesa della trasmissione

Agrigento - assessore : “Ho disposto l’acquisizione delle cartelle della paziente morta per malaria” : “Ho disposto l’acquisizione delle cartelle della paziente deceduta ad Agrigento. Dai primi approfondimenti, dei quali verrà resa informativa all’Autorità Giudiziaria, emergono con chiarezza le procedure seguite. Non voglio aggiungere altro, in attesa della trasmissione della relazione richiesta all’Asp, ma inviterei tutti ad attendere l’esito dell’attività istruttoria, prima di dare sfogo alla propria ansia di visibilità attraverso ...

Agrigento : assessore Salute - ‘ho disposto acquisizione cartelle cliniche morta per malaria’ : Palermo, 28 gen. (Adnkronos) – “Ho disposto l’acquisizione delle cartelle della paziente deceduta ad Agrigento. Dai primi approfondimenti, dei quali verrà resa informativa all’Autorità Giudiziaria, emergono con chiarezza le procedure seguite. Non voglio aggiungere altro, in attesa della trasmissione della relazione richiesta all’Asp, ma inviterei tutti ad attendere l’esito dell’attività ...

Agrigento. Loredana Guida morta di malaria dopo un viaggio a Lagos : morta di malaria, dopo aver fatto una vacanza in Nigeria, Loredana Guida. L’insegnante di 44 anni era anche una giornalista.

44enne morta di malaria ad Agrigento - aperta un’indagine : Una donna di 44 anni è morta di malaria ad Agrigento. I familiari denunciano: “La malattia infettiva non è stata riconosciuta in tempo”. Agrigento – Possibile nuovo caso di malasanità in Italia. Nella notte tra il 27 e il 28 gennaio 2020 una donna di 44 anni è morta ad Agrigento di malaria. I familiari hanno segnalato la vicenda agli inquirenti perché secondo loro i “medici non hanno riconosciuto la malattia in tempo ...

Agrigento - 44enne morta per malaria non diagnosticata : cosa è successo : Tragisca scomparsa ad Agrigento per una giornalista e insegnante di 44 ani, Loredana Guida: morta per malaria dopo il viaggio in Nigeria Dopo il viaggio in Nigeria una donna di 44 anni, Loredana Guida, giornalista e insegnante di 44 anni, è morta per malaria dopo il manifestarsi della febbre alta. Nessuno si era reso conto […] L'articolo Agrigento, 44enne morta per malaria non diagnosticata: cosa è successo è apparso prima sul sito ...