Windows 10 November Update: disponibile la build 18363.628 [Agg. Pubblico] (Di martedì 28 gennaio 2020) Aggiornamento Il nuovo aggiornamento cumulativo è ora disponibile su Windows Update come aggiornamento facoltativo anche per gli utenti non partecipanti al programma Insider. Articolo originale; È da questa mattina disponibile un nuovo aggiornamento cumulativo per gli utenti Release Preview con Windows 10 November 2019 Update: si tratta della build 18363.628. NOTA: per coloro che utilizzano Windows 10 May 2019 Update è disponibile la build 18362.628 che contiene gli stessi miglioramenti. Changelog Miglioramenti per Windows 10 November 2019 Update: Addresses an issue that prevents File Explorer’s Quick access control from pasting clipboard content using the right mouse button (right-click). Addresses an issue that prevents File Explorer’s Quick access control from receiving user input. Miglioramenti per Windows 10 November 2019 Update e May 2019 Update: Improves the ... windowsinsiders

