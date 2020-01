Uncharted | SonyPictures ha fatto slittare nuovamente la data di rilascio (Di martedì 28 gennaio 2020) Per il film Uncharted, dopo i problemi avuti con la produzione, la SonyPictures ha comunicato che la data di rilascio nei cinema slitterà nuovamente. Non c’è niente da fare, a quanto pare Uncharted sembra non trovare pace. L’adattamento cinematografico del videogioco d’azione con protagonista Tom Holland, era previsto nei cinema per la fine di quest’anno, … L'articolo Uncharted SonyPictures ha fatto slittare nuovamente la data di rilascio proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

gamescore_it : Uncharted - il film nuovamente rimandato - -