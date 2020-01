Sanremo, Tiziano Ferro canterà Almeno tu nell’Universo: l’annuncio (Di martedì 28 gennaio 2020) Tiziano Ferro ha svelato con un video su Instagram alcuni dettagli sui brani che porterà alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, di cui sarà ospite speciale per ciascuna delle serate. Tiziano Ferro: il video Con un videomessaggio ironico e divertente Tiziano Ferro ha sottolineato ancora una volta di essere fuori di sé dalla gioia per la partecipazione al Festival di Sanremo, e inoltre ha parlato anche di alcuni dei brani che porterà sul palco dell’Ariston: si tratterà di Almeno Tu nell’Universo, brano interpretato per la prima volta dalla celeberrima Mia Martini, Nel blu dipinto di Blu di Domenico Mudugno e per finire Perdere l’amore, che canterà in duetto con Massimo Ranieri. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tiziano Ferro (@TizianoFerro) in data: 27 Gen 2020 alle ore 11:07 PST Il cantante ha raccontato che quest’anno, in ... notizie

