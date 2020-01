Raisson (ManoMano): ‘Marketplace digitale, moderno e user-centric’ (Di martedì 28 gennaio 2020) Roma, 28 gen. (Adnkronos/Labitalia) – “Il mercato dell’home improvement è ancora notevolmente arretrato in termini di digitalizzazione, forse uno degli ultimi ad affrontare questo cambiamento. Si tratta di un mercato enorme, del valore di 400 miliardi di euro in Europa. Caratterizzato da grossi players tradizionali ed estremamente frammentato”. Lo dice all’Adnkronos/Labitalia Christian Raisson, co-fondatore di ManoMano.“Prima di lanciarci – racconta – in quest’avventura, eravamo dei semplici appassionati di fai da te ‘da domenica’. Quante volte abbiamo fatto dei chilometri per cercare il prodotto giusto, girando per decine di centri specializzati. E quanti consigli abbiamo chiesto al personale dedicato, spesso senza arrivare a trovare quello che faceva per noi. Abbiamo quindi cercato di sviluppare una marketplace ... calcioweb.eu

