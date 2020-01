“Non andate nei negozi cinesi finché il virus non sarà circoscritto”: il messaggio che circola su WhatsApp e la psicosi collettiva (Di martedì 28 gennaio 2020) Che ci sia una psicosi dilagante è ormai chiaro. Il coronavirus sta mietendo vittime, troppe. E la gente ha paura. Ma è anche vero che in questi casi andare nel panico non solo è inutile, ma spesso anche controproducente. Ed è così che nelle farmacie di Roma sono finite le mascherine protettive, ma non basta. Le discriminazioni contro i cinesi non hanno tardato ad arrivare: si evita di avvicinarli, si evita il contatto, si evita anche di passare loro vicino a qualche metro di distanza. Una vera e propria psicosi, appunto, che nelle ultime ore si è tramutata, come ci si poteva aspettare, in un messaggio diventato virale sui social e su WhatsApp in particolare. “Consiglio medico sanitario – si legge nel folle messaggio – . Si informano i vari amici, parenti, colleghi e conoscenti, che in questo momento così drammatico e problematico a causa del diffondersi del ... meteoweb.eu

