Gran sorpresa per il prezzo dei Huawei P40: tanto più basso dei P30? (Di martedì 28 gennaio 2020) Più di qualcuno penserà ai Huawei P40 sotto una luce diversa dopo la lettura di questo approfondimento. I top di gamma attesi nel mese di marzo come successori dei Huawei P30, in effetti, potrebbero essere lanciati ad un prezzo molto più competitivo delle ammiraglie del 2019. A dare la notizia, per meglio dire a fornire l'indiscrezione, ci ha pensato un leaker abbastanza noto nel settore mobile ossia Teme il cui tweet di poche ore fa fa più che riflettere. Secondo l'informatore proprio i Huawei P40 (in ognuna delle sue tre versioni) costeranno molto di meno dei Huawei P30 e P30 Plus. Il motivo? Esattamente come i Huawei Mate 30 questi non potranno avere a bordo i servizi Google ma solo i corrispondenti Huawei Mobile Service, a seguito del perdurante ban USA nei confronti dell'azienda cinese. Quest'ultima, dunque, corre ai ripari e pensa di giocarsi la strategia del prezzo inferiore ... optimaitalia

