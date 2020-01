Elezioni regionali, Travaglio: “Salvini dall’8 agosto inanella solo scemenze. È un uomo in stato confusionale” (Di martedì 28 gennaio 2020) “Elezioni regionali? Non è da ieri che Salvini sbaglia le sue mosse. Ha cominciato a inanellare una serie di scemenze dallo scorso 8 agosto e da allora non ne ha azzeccata una“. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, durante“Otto e mezzo”, su La7. Travaglio elenca tutte le mosse errate del leader della Lega e aggiunge: “E’ evidente che sia un uomo in stato confusionale. L’elettorato di destra, che è di stomaco forte, di bocca buona e di memoria corta, finora ha faticato a rendersene conto, ma sta cominciando a capire. Infatti, la rimonta della Meloni e addirittura di Berlusconi in quello straordinario Jurassic Park che è la Calabria, dove vincono sempre gli stessi, dimostra che a destra c’è un rimescolamento di carte – conclude – solo i giallorossi possono rianimare un Salvini così in difficoltà ... ilfattoquotidiano

