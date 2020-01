Coronavirus, a Wuhan ci sono pochi test per la diagnosi (Di mercoledì 29 gennaio 2020) I test per il Coronavirus vanno usati con parsimonia. Questo è il mantra di Wuhan, centro maggiormente colpito dal virus che sta spaventando tutto il mondo. Nel focolaio dell’epidemia, infatti, i kit disponibili sono limitati e i test vanno effettuati solo sui casi più gravi. Così facendo, però, si corre il rischio di non individuare i casi meno gravi del virus. Coronavirus Wuhan, test per diagnosi scarseggiano A riferire che i test per la diagnosi del Coronavirus sono limitatissimi sono stati Francesco Barbero, infermiere, e il medico cinese Xiaowei Yan. Lo riferiscono sul sito del virologo Roberto Burioni, Medical Facts. Alle persone che arrivano nelle 61 “Fever Clinic” viene effettuato un primo controllo: “il percorso per tutti sarà un prelievo, ma solo per vedere se ci sono segni d’infezione batterica. In caso di febbricola, gli esami includeranno anche un ... notizie

Agenzia_Ansa : L'Organizzazione mondiale della sanità ammette l'errore e dichiara che il rischio globale derivante dal… - Agenzia_Ansa : Accelera la diffusione del Coronavirus di Wuhan. I casi di infezione sono raddoppiati in 24 ore arrivando a 4.515,… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus primo caso in Germania, uomo contagiato da un'ospite cinese. E' un imprenditore della Baviera ora 'in… -