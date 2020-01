A Rieti, dove è vissuto per due anni, sarà intitolata una via in onore e ricordo di Kobe Bryant (Di martedì 28 gennaio 2020) Il sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, ha annunciato la volontà di intitolare una via in città a Kobe Bryant. Inoltre il prossimo 5 febbraio, in occasione della partita tra Npc Rieti e Scafati, Provincia di Rieti, Npc Basket, e Comune di Rieti organizzeranno una cerimonia commemorativa in onore del fuoriclasse scomparso al PalaSoujourner. roma.fanpage

