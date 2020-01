Taylor Swift, retroscena choc: “Volevo morire di fame” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Taylor Swift racconta i disturbi alimentari affrontati in passato. Una grossa parte della responsabilità la fa ricadere sulle case discografiche Dal 31 gennaio su Netflix uscirà Miss America, film-documentario dedicato a Taylor Swift. Il progetto mostrerà la pop star mondiale anche in episodi del passato, quando ha combattuto disturbi alimentari. Si conosceranno il viaggio nella carriera musicale, le sfumature caratteriali e dettagli finora inediti. Per lanciare la pellicola, durante il Sundance Film Festival, la cantante ha parlato del calvario attraversato nella sua sfera personale. In certe parti della produzione affronta, come appena detto, le complicazioni alimentari. Lungo l’intera carriera i responsabili delle etichette discografiche le hanno sempre detto che una brava ragazza evita di imporre le proprie idee su quelle altrui. Sorride, salute e ringrazia. Stile soldatino. Dunque, ... kontrokultura

