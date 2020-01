Struttura per migranti non idonea, sequestrato Centro accoglienza temporanea a Mugnano (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il gestore della Struttura a Mugnano avrebbe dato mandato a un tecnico di approntare la documentazione idonea a ottenere la destinazione dell’immobile a Centro di accoglienza per migranti, con una relazione falsa. I carabinieri del Nas di Napoli hanno sequestrato in via preventiva, un immobile nel Comune di Mugnano di Napoli (Napoli), attualmente destinato a ospitare una Struttura temporanea di accoglienza per cittadini extracomunitari (Cat), gestito da una società che si è aggiudicata il relativo appalto posto a gara dalla prefettura di Napoli. Secondo l’ipotesi accusatoria, avvalorata dal gip, il gestore della Struttura, nonché rappresentante della società aggiudicatrice della procedura attivata dalla prefettura di Napoli, ha dato mandato a un tecnico della medesima società di approntare la documentazione idonea a ottenere la destinazione dell’immobile a Centro di ... 2anews

