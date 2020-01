Sky: Llorente è ancora una pista aperta per l’Inter (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il Napoli è ancora in attesa dell’annuncio ufficiale per Matteo Politano, ma Sky conferma che è a tutti gli effetti un calciatore azzurro. Luca Marchetti però ha parlato anche di Fernando Llorente in chiave Inter, pista che potrebbe riaprirsi “Politano è di fatto un giocatore del Napoli e questo pare nuovi scenari in casa Inter. Ci sono vari nomi in ballo: Llorente potrebbe essere un obiettivo nel caso in cui il Napoli riuscisse a prendere un altro attaccante, poi c’è Giroud e potrebbe anche non arrivare nessuno dal momento che anche Eriksen può agire da seconda punta”€ L'articolo Sky: Llorente è ancora una pista aperta per l’Inter ilNapolista. ilnapolista

