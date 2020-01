Nuovo coronavirus cinese: “Non è fuoriuscito da un laboratorio militare, notizie false” (Di lunedì 27 gennaio 2020) “In questi giorni, alcuni media hanno riportato che esiste la possibilità che il Nuovo coronavirus presente a Wuhan possa essere fuoriuscito da un laboratorio militare situato nelle vicinanze. Ebbene, si tratta di informazioni tirate fuori dal nulla e completamente false“: è la dichiarazione del portavoce dell’ambasciata cinese in Italia diffusa sui canali social della rappresentanza diplomatica. “Il responsabile del Centro cinese per la Prevenzione delle Patologie ha già detto chiaramente che, in base ai risultati degli studi condotti, il Nuovo coronavirus ha una somiglianza superiore all’85% con il virus della Sars, quindi è altamente possibile che la trasmissione sia partita da animali selvatici“, viene spiegato, e si assicura che “il governo cinese sta dando estrema importanza alla prevenzione e al controllo dell’epidemia e ha ... meteoweb.eu

