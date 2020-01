Migranti, ci sono oltre 400 persone a bordo della Ocean Viking in attesa di un porto sicuro (Di lunedì 27 gennaio 2020) Ci sono 407 Migranti a bordo della nave umanitaria Ocean Viking in attesa di un porto sicuro. Nella notte sono state stati soccorsi 184 naufraghi da due gommoni in difficoltà. Lo annuncia la Ong su Twitter:"102 Migranti erano già stati soccorsi a 80 miglia nautiche dalla Libia" quando altre "82 persone sono state salvate nella zona Sar (search and rescue, ndr) maltese". fanpage

repubblica : Migranti: 407 sono a bordo della Ocean Viking, molti bambini e donne. Timori per un barcone alla deriva [aggiorname… - ilpost : Ci sono più di 400 migranti a bordo della Ocean Viking, recuperati in 5 operazioni di soccorso - fattoquotidiano : Il sindaco leghista di Attigliano (Terni) ha intrapreso una politica contro lo spopolamento. Gli stranieri (la magg… -