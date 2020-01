Michael Jordan su Kobe Bryant: “Era un fratello minore” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Due grandi sportivi e campioni del basket mondiale nella NBA: Michael Jordan e Kobe Bryant. Uniti da una sola passione che li ha visti talvolta avversari e rivali, ma sempre sullo sfondo di un grande rispetto reciproco. Il messaggio di cordoglio e di ricordo di Michael Jordan per l’ex stella dei Lakers è commovente. Bryant ha perso la vita in un incidente in elicottero: insieme a lui c’era anche la figlia di 13 anni, Gianna. Michael Jordan ricorda Kobe Briant La tragica e improvvisa quanto inaspettata scomparsa di Kobe Bryant ha scosso il mondo intero: l’amico e avversario Michael Jordan non riesce ancora a crederci. Sono stati rivali ma sempre legati da un profondo affetto, rispetto e stima reciproca. I due grandi campioni dell’NBA condividevano uno sport e una passione. “Sono davvero scioccato a proposito della tragica notizia che riguarda la scomparsa ... notizie

