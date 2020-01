Live non è la d’Urso, Paola Barale: ‘Gianni Sperti e Raz Degan? Mi hanno fatto veramente del male’ (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tra gli ospiti di Live non è la d’Urso in onda domenica 26 gennaio c’è stata Paola Barale che è stata ‘interrogata’ su vari argomenti, dalle foto a seno nudo pubblicate da Chi ai motivi per cui ora non lavora più in tv. Non poteva mancare però la sezione ‘relazioni’ con le due più importanti storie nella vita della showgirl, l’ex marito Gianni Sperti e l’ex compagno Raz Degan. Viene mandato in onda un video con immagini dei due, ma quando si ritorna in studio la Barale gela tutti (qui il video): “Dentro di me ho un dimenticatoio dove ci mettono le persone che mi hanno fatto veramente del male e tutte le persone che ho visto là sono finite nel dimenticatoio, quindi non ho nessun piacere di parlare di queste persone”. La tramissione continua indagano la faccenda Gianni Sperti e i figli mancati che avrebbero portato alla fine del ... tvzap.kataweb

welikeduel : ciao Ettore, non eri solo il papà di Diego per noi. Sei stato un pezzo importante di Gazebo e di Propaganda Live. Ci mancherai ?? - QuiMediaset_it : “LIVE NON È LA D’URSO” è stato il programma più seguito della prima serata, vince contro ogni concorrenza con 2.444… - matteosalvinimi : Dalla Calabria all’Emilia-Romagna, non ci fermiamo Amici! Guardate che meraviglia stasera a Fidenza, Parma!… -