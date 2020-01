La storia dell’ex albergo Regina a Milano: luogo di tortura per ebrei e partigiani (Di lunedì 27 gennaio 2020) Dal 13 settembre del 1943 al 30 aprile del 1945 l'allora albergo Regina, nel centro di Milano, venne requisito dai nazisti e divenne la sede della polizia di sicurezza del Reich, del servizio segreto delle famigerate Ss e dell’Ufficio IV B4, incaricato della persecuzione contro gli ebrei. Nell'elegante edificio che si trova in via Silvio Pellico vennero torturati e uccisi partigiani, oppositori politici ed ebrei. Dal 27 gennaio 2010 una targa affissa sulla facciata del palazzo ricorda il triste passato dell'ex albergo. milano.fanpage

