Dialogo tra Salvini e Catarella (Di lunedì 27 gennaio 2020) Macari chella nocte Catarelli eri di guardia al Cummissariata e commo simpra stivi iocanda con il computèri. Virso mizzanocte sintette sunare al citofona e arrispunnette: “Cu fu?”. “Scusi non capisco il suo dialetto di chiara origine meridionale ma vorrei sapere se lei spaccia?”. Catarelli: “Signuri vidia che havi fallata: aqui non si spacci ninta: il marchetta è nu poca chiù annanza”. Signuri: “Dite tutti così, poi quando una povera madre viene da me per chiedermi di intervenire fate spallucce, ma noi non ci fermeremo”. C: Lei poti diri alla povira matre che il marchetta è cinche minuta da nuia: è faciliora da truvari”. S: “Voi di sinistra che vi riparate dietro l’Europa dei mercanti e delle banche che stritolano i piccoli artigiani ed i mercatini rionali che io sono l’unico politico italiano che frequento”. C: “Allura si friquinta i mircata populari lo sape bine dove stavi lo ... ilnapolista

