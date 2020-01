Carabinieri Corrotti a Napoli, Le Gravissime Accuse (Di lunedì 27 gennaio 2020) 5 arresti ai domiciliari e 3 sospensioni dall’esercizio del pubblico ufficio per 1 anno. Sono queste le misure adottate dai militari dell’Arma del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e coordinati dalla Direzione Distrettuale antimafia (DDa) di Napoli, nei confronti di 8 Carabinieri Corrotti. Le ordinanze sono state eseguite a seguito di una lunga indagine portata avanti dalla Procura di Napoli. In particolare, i Carabinieri dovranno rispondere, a vario titolo, delle Accuse di corruzione, rivelazione di segreti d’ufficio e omissioni di atti d’ufficio. Per ora, gli inquirenti non hanno fornito ulteriori dettagli, data la delicatezza della situazione. Ciononostante, non si tratta del primo episodio in cui vengono arrestati dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine con pesanti Accuse. Nel 2018, altri 3 Carabinieri erano stati arrestati dagli agenti ... youreduaction

