Ajax, piano di espansione per la Johan Cruyff Arena (Di lunedì 27 gennaio 2020) La Johan Cruyff Arena, casa dell’Ajax, è destinata a veder crescere la propria capienza a 56.120 posti, come parte di un più ampio progetto di rinnovamento avviato dal governo locale di Amsterdam. Lo riporta SportsPro, spiegando che 880 posti saranno aggiunti in tempo per EURO 2020, del quale Amsterdam è una delle sedi ospitanti. Il … L'articolo Ajax, piano di espansione per la Johan Cruyff Arena calcioefinanza

