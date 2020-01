Volley, Perugia espugna Milano in SuperLega e rafforza il secondo posto: Leon e Atanasijevic sugli scudi (Di domenica 26 gennaio 2020) Perugia ha sconfitto Milano per 3-0 (30-28; 25-19; 27-25) nel match valido per la diciassettesima giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I Block Devils hanno espugnato l’Allianz Cloud nella partita di cartello di questo turno ma l’incontro è stato decisamente più combattuto di quanto dica il punteggio: nel primo e nel terzo set i ragazzi di coach Vital Heynen hanno dovuto tirare fuori il massimo delle loro potenzialità per avere la meglio nei confronti dei meneghini che di fronte al loro pubblico hanno dimostrato ancora una volta tutta la loro elevata caratura tecnica. La Sir Safety vola così a quota 39 punti in classifica e si conferma al secondo posto a tre lunghezze di distacco dalla capolista Civitanova che però ha giocato una partita in meno e alle ore 18.00 affronterà Trento in Champions League. Gli uomini di coach Roberto Piazza ... oasport

