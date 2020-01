Utilizzare correttamente un misuratore di pressione da polso (Di domenica 26 gennaio 2020) Il misuratore di pressione è un prodotto utile da avere a casa per tenere monitorate patologie che si esprimono con laprimapagina

giuliog : RT @LDRaimondo: C'è un'emergenza educativa che coinvolge tutti, non solo i ragazzi?Dobbiamo imparare ad utilizzare correttamente i #social.… - ilucurma : RT @LDRaimondo: C'è un'emergenza educativa che coinvolge tutti, non solo i ragazzi?Dobbiamo imparare ad utilizzare correttamente i #social.… - NickMurdaca : RT @LDRaimondo: C'è un'emergenza educativa che coinvolge tutti, non solo i ragazzi?Dobbiamo imparare ad utilizzare correttamente i #social.… -