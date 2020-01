Strage di Viareggio, sul processo incombe la prescrizione. I familiari delle vittime: “Perché indagare allora?” (Di domenica 26 gennaio 2020) La Strage di Viareggio potrebbe rimanere senza colpevoli, cancellati dalla prescrizione. Dopo 4 anni di indagini internazionali e 7 anni di udienze, per l’estate è atteso il passaggio in Cassazione, ma potrebbe rimanere senza colpevoli accertati il processo per la morte di 32 persone, tra cui 3 bambini, che persero la vita in seguito all’incendio del 29 giugno 2009, quando un treno carico di gpl deragliò alla stazione versiliese intorno alla mezzanotte e le fiamme avvolsero le strade intorno alla ferrovia. Secondo i giudici della Corte d’Appello di Firenze ci furono omissioni e inadempienze a vari livelli e mancava una valutazione complessiva dei rischi. La prescrizione ha già cancellato i reati di incendio e lesioni colpose gravi e gravissime. Gli unici capi d’imputazione rimasti, ovvero il disastro ferroviario e l’omicidio colposo plurimo, sono legati al filo dell’aggravante ... ilfattoquotidiano

sergimagugliani : RT @fattoquotidiano: Strage di Viareggio, sul processo incombe la prescrizione. I familiari delle vittime: “Perché indagare allora?” https:… - antoninobill : Strage di Viareggio, sul processo incombe la prescrizione. I familiari delle vittime: “Perché indagare allora?”… - Noovyis : (Strage di Viareggio, sul processo incombe la prescrizione. I familiari delle vittime: “Perché indagare allora?”)… -